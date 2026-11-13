Perşembe günü erken saatlerde ABD'de başlayan ve kısa sürede küresel çapta yayılan teknik aksaklık nedeniyle yüz binlerce kullanıcı e-postalarına erişemedi. ABD'de ilk aşamada 40 bin olarak kayıtlara geçen hata bildirimleri kısa süre içinde 150 bini aşarken, arıza takip platformu Downdetector verilerine göre İngiltere'de de ilk şikayetin ardından sadece 20 dakika içinde 3 bin 300'den fazla kesinti raporu girildi.

TÜM KULLANICILARI ETKİLEYEBİLECEĞİ AÇIKLANDI

E-posta göndermeye çalışırken hata kodları ve donmuş ekranlarla karşılaşan kullanıcıların şikayetleri üzerine Microsoft sosyal medya üzerinden resmi bir açıklama yaptı. Sorunun yalnızca Amerika kıtasıyla sınırlı olmadığını ve dünya genelindeki tüm Microsoft 365 kullanıcılarını etkileyebileceğini doğrulayan şirket, altyapının bir bölümünde aşırı yoğunluk yaşandığını tespit ettiklerini duyurdu.

Trafiği küresel altyapı geneline dağıtarak yükü dengelemeye çalıştıklarını belirten Microsoft, otomatik kurtarma sistemlerinin devreye girmesiyle hizmetin yeniden normale döndüğünü ve olumsuz etkilerin giderildiğini açıkladı.

ŞİKAYETLER YAĞMAYA DEVAM ETTİ

Şirketin sorunun çözüldüğüne dair açıklamalarına rağmen, arızanın üzerinden saatler geçmesine karşın ABD ve Kanada başta olmak üzere birçok bölgeden şikayetler gelmeye devam etti.

Kullanıcılar hem masaüstü uygulamasından hem de web arayüzünden hesaplarına giremediklerini belirtirken, Microsoft'un kesintiyle ilgili güncel bilgileri takip etmeleri için yönlendirdiği yönetim panelinin de çökmesi tepkilere yol açtı.

500 MİLYON KİŞİYE HİZMET VERİYOR

1996 yılında Hotmail adıyla hayatımıza giren ve 2012 yılında Outlook olarak yenilenen platform, günümüzde dünya genelinde 500 milyondan fazla kişiye hizmet veriyor. Microsoft, son dönemde kullanıcılarını klasik masaüstü uygulamasından uzaklaştırarak web tabanlı yeni Outlook altyapısına geçirme çalışmaları yürütüyordu.