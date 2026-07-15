Bulgaristan genelinde resmi kurumlara yönelik düzenlenen organize siber tehdit dalgasında bu sabah cumhurbaşkanlığı binası hedef alındı. E-posta yoluyla gönderilen bomba ihbarının ardından cumhurbaşkanlığı binasında bulunan personel hızla tahliye edildi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı İliana Yotova, ulusal televizyon kanalı Nova TV’ye yaptığı açıklamada, tehdit mesajının ulaşmasının ardından acil durum ve güvenlik protokollerinin derhal devreye sokulduğunu ve binadaki tüm personelin güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldığını duyurdu.

ÇOK SAYIDA KURUMA TEHDİT MESAJLARI GÖNDERİLDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bomba tehdidini içeren e-posta yalnızca cumhurbaşkanlığına değil, ülke genelindeki pek çok stratejik kuruma eş zamanlı olarak gönderildi.

Tehdit mesajının ulaştığı kurumlar arasında İnovasyon ve Dijital Dönüşüm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı, Sofya'daki bir elektrik dağıtım şirketi, başkentteki borsa binası ile Blagoevgrad, Burgas ve Varna’da bulunan Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumu binaları yer alıyor.

Yetkililer, cumhurbaşkanlığı binası dışındaki diğer kurumlarda zorunlu bir tahliye kararı alınmadığını, her kurum için özel bir risk değerlendirmesi yapıldığını ve tahliye işlemlerine bu değerlendirmelerin ardından karar verileceğini belirtti.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ KULLANILIYOR

Ülke genelinde son bir aydır resmi kurumlara, okullara, adliyelere, belediyelere ve bölgesel çevre denetim müdürlüklerine yönelik yoğun bir siber tehdit kampanyası yürütülüyor.

Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemeler, son dönemde gönderilen tüm tehdit e-postalarının yapay zekâ teknolojisi kullanılarak yazıldığını ortaya koydu.

Plovdiv, Pazardzhik ve Dobriç belediyeleri ile Montana çevre denetleme kurumu gibi pek çok noktayı hedef alan bu organize tehditlerin arkasındaki kaynakları tespit etmek için Bulgaristan emniyeti ve siber suçlarla mücadele birimleri geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.