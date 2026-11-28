Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için sınav heyecanı start aldı.

Elektronik ortamda gerçekleştirilen e-Sınav oturumları başlarken, okullarda basılı evrakla yapılacak yüz yüze yazılı sınavlar için hazırlıklar sürüyor.

AÖL E-SINAV VE YAZILI SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

MEB takvimine göre AÖL 1. dönem e-Sınav uygulamaları 28 Kasım 2026 itibarıyla başladı. Randevu usulüyle yürütülen dijital sınav süreci 18 Ocak 2027 tarihine kadar kesintisiz devam edecek.

Okullarda basılı soru kitapçıklarıyla gerçekleştirilecek yüz yüze yazılı sınavlar ise 20 Aralık 2026 Pazar günü iki oturum halinde düzenlenecek:

• 1. Oturum: Saat 10.00

• 2. Oturum: Saat 14.00

SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

Adayların sınava girecekleri merkezleri gösteren fotoğraflı belgeler için 2 ayrı takvim uygulanıyor:

• e-Sınav Giriş Belgesi: Randevu işlemlerini tamamlayan adayların fotoğraflı giriş belgeleri 25 Kasım 2026 tarihinde erişime açıldı.

• Yazılı Sınav Giriş Belgesi: Yüz yüze oturumlara katılacak öğrencilerin belgeleri 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren sistem üzerinden görüntülenebilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Öğrenciler, sınav yeri bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgelerine Milli Eğitim Bakanlığının resmi Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi (aolweb.meb.gov.tr) üzerinden ulaşabiliyor.

Belgeyi indirmek ve çıktısını almak için şu adımlar izlenmeli:

1. Sisteme T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle veya doğrudan e-Devlet seçeneği üzerinden giriş yapın.

2. Açılan ekranda sol menüde yer alan "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesine tıklayın.

3. Alt menüdeki "Sınav Giriş Belgesi" bölümüne girerek okul, bina ve salon bilgilerinizi kontrol edip belgenizin çıktısını alın.