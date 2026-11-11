Red Bull Wings Cup Türkiye Finali, 15 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilecek. EA Sports FC 27 üzerinden mücadele edecek 16 finalist, Türkiye şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. Şampiyon oyuncu, Ocak 2027'de ABD'de düzenlenecek Red Bull Wings Cup Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak. 18 Eylül'de Gaming İstanbul'da başlayan turnuva süreci, The Game ve FutHouse'ta düzenlenen Wild Card elemeleriyle devam etti. Elemeleri başarıyla tamamlayan oyuncular, Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek. Final organizasyonuna spor ve oyun dünyasından isimler de eşlik edecek. Öte yandan turnuva kapsamında hazırlanan özel tasarım kutuların üzerindeki QR kodlarını okutan oyunseverler, EA SPORTS FC 27'de kullanabilecekleri oyun içi içeriklere erişebilecek.

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