Tüm dünyada hızla büyümeye devam eden E-Ticaret sektöründe oda oluşturulması planlanıyor.

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; E-Ticaret İşveren Sendikası (ETİS) Başkanı Erdem Yanık, Türkiye’nin ilk E-Ticaret Esnaf Odasının kurulabilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

AMAÇ TİCARET HACMİNİ ARTIRMAK

İnternet alışverişlerinin güçlü etkisiyle e-Ticaret’in giderek büyüdüğüne dikkat çeken ETİS Başkanı Erdem Yanık “2023’te küresel perakende e-Ticaret satışlarının tutarı 5,8 trilyon dolar olurken, bu hacmin 2024’te 6,3 trilyon doları ve 2027’ye kadar da 8 trilyon doları aşması bekleniyor. Türkiye’de ise e-Ticaret hacmi, 2023’te 1,85 trilyon lirayı bulmuştu. Türkiye’deki hacmin 2024’te 3,4 trilyon lirayı aşması bekleniyor. Türkiye’deki e-Ticaret hacmi giderek artarken, bu sektörde faaliyet gösteren esnafların ortak problemlerini çözecek, sektördeki yenilikleri ve fırsatları esnafın hizmetine sunacak bir yapı oluşturacağız. Türkiye’nin ilk E-Ticaret Esnaf Odasını kurmaktaki amacımız; e-Ticaret alanında faaliyet gösteren esnafları bir araya getirmek ve atacağımız adımlarla Türkiye’nin bu alandaki ticaret hacmini daha da artırmak” dedi.

REHBERLİK HİZMETİ VERECEK

E-Ticaret alanında faaliyet gösteren ve göstermek isteyen esnaflara rehberlik etmeye çalışacaklarını da belirten Yanık “Esnaflarımızın e-Ticaret süreçlerini sağlıklı yürütebilmeleri amacıyla eğitimler vereceğiz. Ayrıca, esnaflarımızın pratikte ve mevzuatta karşılaştığı sorunları gündeme getirerek çözmek için çaba göstereceğiz. Bunların yanı sıra esnaflar arasında iş birliğini geliştirecek etkinlikler düzenleyeceğiz” diye konuştu.

8 MİLYAR DOLARLIK E-İHRACAT'A DESTEK

Ticaret Bakanlığının geçen yıl 6,4 milyar dolar olan e-İhracat hacmini bu yıl 8 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediğini hatırlatan Yanık “E-Ticaret Esnaf Odası olarak yapacağımız çalışmalarla biz de elimizi taşın altına koyacağız. Ticaret Bakanlığının, bu yıl için belirlediği ‘8 milyar dolarlık e-İhracat’ hedefi için esnaflarımızla hangi çalışmaları yapacağımızı değerlendireceğiz” açıklamasında bulundu.