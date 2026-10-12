Berlin Federal hükümetin konut üretimini hızlandırmak ve inşaat maliyetlerini düşürmek amacıyla hayata geçirmek istediği, gereksiz standartlardan arındırılmış “E Tipi Bina” modeli, hükümet ortakları arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle aylardır yasalaşamadı.

Gösterişten uzak, mimarinin temel unsurlarına odaklanan modelin yasal altyapısı, bakanlıklar arasındaki bürokratik tıkanıklığa takıldı.

Temmuz ayı başında Berlin’in Neukölln semtindeki örnek bir apartmanı ziyaret eden SPD’li Federal Adalet Bakanı Stefanie Hubig, daha esnek inşaat standartlarını sözleşme hukukuna dahil edecek yasa taslağının en geç ay sonuna kadar kamuoyuna sunulacağını açıklamıştı, ancak bakanın duyurduğu takvimin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen hükümet, taslağı hâlâ paylaşmadı.

Bakanlıklar arasında "standart" anlaşmazlığı

Federal Adalet Bakanlığı Sözcüsü Eike Hosemann, hükümet içindeki ön değerlendirme sürecinin devam ettiğini doğrulayarak gecikmenin inşaat sürecinin nasıl düzenleneceğine dair farklı görüşlerden kaynaklandığını belirtti.

Krizin arkasında, SPD’li Adalet Bakanlığı ile CDU’nun kontrolündeki Ekonomi Bakanlığı arasındaki uzlaşmazlık yatıyor. Tartışmalar, “E Tipi Bina” modelinin inşaat sözleşmelerinde zorunlu yeni bir standart mı olacağı, yoksa mevcut hukuka ek bir seçenek olarak mı sunulacağı noktasında kilitleniyor.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Steffen Meyer ise bakanlıklar arasındaki çekişmeye ilişkin ayrıntılı yorum yapmaktan kaçınarak konunun hükümet için önemini koruduğunu belirtmekle yetindi.

Bu sırada Federal İnşaat Bakanı Verena Hubertz de sürecin belirsizliğini denizde veya mahkemede beklemeye benzeterek yaşanan gecikmeye esprili bir dille göndermede bulundu.

Eyaletler ve sektör temsilcilerinden acil çağrı

Hükümet ortaklarının uzlaşamaması federal eyaletlerde ve sektörde sabırsızlığı artırıyor. Kuzey Ren-Vestfalya İnşaat Bakanı Ina Scharrenbach (CDU), konut inşaatı başvurularındaki artışın kalıcı olabilmesi için federal hükümete acil adım atma çağrısı yaptı.

Alman Gayrimenkul Federasyonu (ZIA) Üst Yöneticisi Aygül Özkan da konut krizinin uzun yasama süreçlerini bekleyecek durumda olmadığını vurguladı.

Hükümeti daha pragmatik bir yaklaşım benimsemeye davet eden Özkan, sürecin daha fazla uzatılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Almanya genelinde derinleşen konut krizine çözüm getirmesi beklenen düzenlemenin akıbeti, Berlin'deki siyasi uzlaşmaya bağlı görünüyor.