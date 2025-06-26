Güney Carolina’da yaşayan 14 yaşındaki William Hand, sabaha son derece normal uyanmıştı. Okulunun basketbol takımında oynayan genç çocuğun daha önce bir sağlık sorunu da yoktu.

Ancak genç çocuk, kalktıktan kısa süre sonra kendini kötü hissetmeye başladı. Aniden ateşi çıktı ve fenalaşmaya başladı.

Basketbol turnuvalarında kazandığı ödüllerle dolu evininin salonuna yığılan William, ailesi tarafından apar topar hasteneye kaldırıldı

William'ın sorunun ne olduğu ise çok geç anlaşıldı. Kanına yayılan hastalık, küçük sporcuyu geri dönülemez yola soktu. William Hand, öğleden sonra yaşamını yitirdi.

Doktorlar, genç çocuğun ölüm sebebini ailesine aktardığında ise, ailesi büyük bir kedere boğuldu. Zira her geçen gün daha çok çocuğa bulaşan bu gizli hastalık, kolaylıkla önlenebilirdi.

GRİP SANDILAR, ÖLÜMLE BİTTİ

14 yaşında yaşımını yitiren William Hand'ın babası William, oğlunun spor kıyafetleriyle çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak “Will’i hep böyle hatırlayacağım. Dağınık saçları, kocaman gülümsemesiyle. Tekrar görüşeceğiz, oğlum” dedi.

Baba William, oğlunun Meningokok Hastalığı sebebiyle yaşamını yitirdiğini sosyal medya paylaşımına ekledi.

Gençler arasında hızla yayılan ve kanın zehirlenmesine sebep olarak can alan bu hastalık, aslında kolaylıkla tedavi edilebiliyor fakat semptomları birçok kişinin dikkatinden kaçıyor.

Aniden yükselen ateş, titreme ve halsizlik görülebiliyor. Bu şikayetler grip ya da mide enfeksiyonu sanılabiliyor.

Bir menenjit sebebiyle olan bu hastalık, birçok kişi tarafından grip olarak geçitiriliyor. Oysa tedavide geç kalmak ölümcül olabiliyor.

VAKALARIN 33'Ü ÖLÜMLE BİTİYOR

Menenjit sebebiyle yaşanan Meningokok hastalıklarının yüzde 33'ü, erken tedavi yapılmadı durumda ölümle sonuçlanıyor. Hastalık, özellikle okullarda hızla yayılıyor.

Aşılanmayan çocuklar sebebiyle daha da artan menenjit vakaları, aşılanan çocukları da tehdit ediyor.

Hastalık nispeten daha az ölümcül hale gelse de, çocukların çoğunluğu ölümcül hastalığı büyük zorluklarla atlatabiliyor.

Menenjit ilerledikçe daha belirgin nörolojik belirtiler ortaya çıkıyor. Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği ve ışığa duyarlılık bunların başında geliyor.

Kimi zaman mide bulantısı ve kusma da eşlik ediyor. Bebeklerde beslenmeyi reddetme, halsizlik ya da tiz bir ağlama da duyulabiliyor.

Daha ileri vakalarda bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu ve hatta havale görülebiliyor.

Özellikle küçük çocuklarda bezginlik, sarılma isteği ya da aksi şekilde ilgiden kaçma önemli bir uyarı olabilir. Genç William'ın da ölmeden önce yaşadıkları, bu semptomları gözler önüne seriyor.

KANI ZEHİRLEYEREK ÖLDÜRÜYOR

En endişe verici belirtilerden biri de bastırıldığında solmayan morumsu döküntüler. Bu döküntüler genellikle hastalığın geç döneminde ortaya çıkıyor.

O aşamada kan dolaşımında hızla yayılan bakteri, hastayı zehirleyerek şoka neden olabiliyor. Cilt rengi soluklaşıyor, el ve ayaklar soğuyor, solunum yüzeysel hale geliyor.

Tüm bu belirtiler, özellikle ateş, baş ağrısı ve mide şikayetleriyle birlikte görülüyorsa, vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması gerektiği vurgulanıyor.

Doktorlar, “İçgüdülerinize güvenin. Eğer bir sorun hissediyorsanız, hemen hastaneye başvurun” uyarısında bulunuyor.