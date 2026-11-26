Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel verilere göre salgın, çatışmalar ve halkın mücadele çalışmalarına yönelik tepkiler nedeniyle kontrol altına alınmakta zorlanıyor. Mayıs ayında yalnızca bir eyalette tespit edilen virüs, aradan geçen süreçte Ituri, Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu'nun da aralarında bulunduğu 8 eyalete yayıldı.

15 MAYIS'TA SALGIN İLAN EDİLDİ

Ülkenin doğusundaki Ituri eyaletinde daha önce bildirilen 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta Ebola salgını ilan edilmişti. Sağlık yetkilileri, mayıs ayında ortaya çıkan "Bundibugyo" varyantına karşı henüz onaylanmış bir tedavi veya aşının bulunmadığını belirtiyor.

EBOLA SALGINLARI BİNLERCE CAN ALDI

İlk kez 1976 yılında Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku bölgelerinde eş zamanlı olarak görülen Ebola, adını KDC'de salgının başladığı Ebola Nehri yakınındaki köyden aldı.

Virüs, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden yayılmaya başladı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2016 yılları arasında yaşanan büyük salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola bulaşırken 11 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kanamalı ateşe neden olabilen Ebola virüsü, Afrika'da bugüne kadar çok sayıda salgına ve binlerce kişinin ölümüne yol açtı.