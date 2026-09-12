Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) 15 Mayıs’ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 7 bin 22’ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 398’e ulaştı.

YÜZDE 48,4'E YÜKSELDİ

KDC Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün (INSP) açıkladığı son verilere göre, salgın nedeniyle kaydedilen ölüm oranı yüzde 48,4 oldu. Şu ana kadar 1671 hastanın iyileştiği bildirildi.

SALGIN 7 EYALETE YAYILDI

Ebola vakalarının ülkenin farklı bölgelerine yayıldığı belirtildi. Salgın, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele, Tshopo, Bas-Uele ve Güney Ubangi eyaletlerinde toplam 62 bölgeye ulaştı.

Salgının başlangıç noktası olarak Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs’ta resmi olarak Ebola salgını ilan edilmişti.

BUNDİBUGYO VARYANTI İÇİN AŞI VE TEDAVİ YOK

Sağlık yetkilileri, mayıs ayında ortaya çıkan “Bundibugyo” Ebola varyantına ilişkin de dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yetkililere göre söz konusu varyant için henüz onaylanmış bir tedavi veya aşı bulunmuyor.

Ebola virüsü, kanamalı ateşe neden olabilen ve yüksek ölüm oranlarıyla bilinen bir hastalığa yol açıyor.

EBOLA İLK KEZ 1976’DA GÖRÜLDÜ

Virüs ilk olarak 1976 yılında, Sudan’ın Nzara ve KDC’nin Yambuku kentlerinde aynı dönemde ortaya çıkan salgınlarla tespit edildi. Hastalığa, KDC’de Ebola Nehri yakınındaki bir köyde görülmesi nedeniyle bu nehrin adı verildi.

Ebola, 2013 yılının aralık ayında ise Batı Afrika’da yeniden geniş çaplı şekilde yayılmaya başladı. Gine, Liberya ve Sierra Leone’de 2014-2017 yılları arasında yaşanan salgında yaklaşık 30 bin kişiye virüs bulaştı, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti.