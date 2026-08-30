Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) etkisini sürdüren Ebola salgınında can kaybı artıyor. DSÖ'nün son verilerine göre salgında 2 bin 786 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 5 bin 794'e ulaştı.

SALGININ ÖLÇEĞİ BÜYÜYOR

DSÖ, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınına ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Raporda, salgının KDC'deki 60 sağlık bölgesine yayıldığı ve 6 eyaletin etkilendiği belirtildi.

DSÖ raporunda, "26 Ağustos itibarıyla 2 bin 786 ölüm dahil toplam 5 bin 794 doğrulanmış vaka bildirildi. Bu rakamlar, salgının ölçeğinde ve coğrafi yayılımında son üç ayda önemli bir artışı göstermektedir" ifadelerine yer verildi.

Raporda, 18 Ağustos'taki DSÖ Acil Durum Komitesi toplantısının tavsiyesi doğrultusunda salgının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olmaya devam ettiği vurgulandı.