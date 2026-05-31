Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki tehşis edilimiş ebola vakası sayısı yetkililerin güncel verileriyle birlikte 260’a yükseldi.

Nadir görülen Bundibugyo suşunun yol açtığı bu salgın üç Kongo eyaletindeki bir düzineden fazla sağlık bölgesine yayıldı.

Uluslararası sağlık örgütleri virüsün daha fazla yayılma riski taşıdığı konusunda ciddi uyarılarda bulundu. DSÖ Ebola salgınından dolayı küresel acil durum ilan etti.

Komşu ülke Uganda ise biri ölümle sonuçlanan 8 vaka kaydetti. Sağlık Bakanı Roger Kamba salgının merkez üssü olan Bunia kentinde bir basın toplantısı düzenledi.

Bakan Kamba bu salgının boyutunu netleştirmek adına çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü ise salgının müdahale ekiplerinin inceleme hızından çok daha çabuk yayıldığını açıkladı.

Laboratuvarlarda halen test edilmeyi bekleyen yüzlerce örnek bulunuyor ve durumun ciddiyeti her geçen gün artıyor.

BU ZAMANA KADARKİ EN YÜKSEK VAKA SAYISI

Salgının gerçek boyutu hakkındaki belirsizlik sürerken şüpheli vaka sayısı laboratuvar testlerinin ardından 1077’den 349’a geriledi.

Yetkililer şimdiye kadar 900’den fazla test yaptı ve günlük kapasiteyi 300 örneğe kadar çıkardı.

Ancak her gün yeni şüpheli vakalar bildirilmeye devam ediyor. Tıbbi yardım grubunun operasyon direktör yardımcısı Alan Gonzalez salgının boyutu hakkında açıklama yaptı.

Gonzalez, "Bugün gelinen noktada hiç kimse bu salgının gerçek ölçeğini ve ciddiyetini tam olarak bilmiyor. Ebola geçmişinde daha önce hiçbir salgında ilan edilmesinden bu kadar kısa süre sonra bu kadar yüksek vaka sayısı kaydedilmemişti" dedi.

Geçen hafta sonu bildirilen 84 yeni vakanın içinde Bunia’daki 5 sağlık çalışanının da bulunması bölgedeki hastanelerde enfeksiyon kontrolünün yetersiz olduğu endişesini artırdı.

TEDAVİ İÇİN ARAŞTIRMALAR HIZ KAZANDI

Mevcut Bundibugyo suşu için henüz onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmuyor. Buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Kongo’ya deneysel bir antikor tedavisinin ikinci aşama klinik denemeleri için destek vermeyi kabul etti.

Sağlık Bakanı Kamba bu tedavinin hayvan deneylerinde umut vadettiğini ve ilk dozların yakında ülkeye ulaşacağını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü uzmanları ise klinik denemeler için üç farklı ilaç adayının önceliklendirilmesini önerdi.

Bunia kentinde gazetecilere konuşan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus erken tedavinin önemini vurgulayarak "Bundibugyo virüsünün yol açtığı Ebola hastalığından iyi bir tıbbi bakım sayesinde kurtulmak mümkündür. Buradaki Ituri eyaletinde bazı insanlar şimdiden iyileşmeyi başardı" dedi.