A Milli Takım'ın yıldızlarından Ebrar Karakurt Rusya Ligi'nde forma giydiği Kaliningrad ile şampiyonluğa ulaştı.
Rusya Ligi final serisi son maçını Ebrar Karakurt’un forma giydiği Lokomotiv Kaliningrad 3-1 kazandı ve seriyi 3-2 önde noktalayarak şampiyonluğunu ilan etti.
Müthiş bir çekişmeye sahne olan maçta son sayıyı atan Karakurt takımını şampiyonluğa ulaştırınca mutluluk gözyaşlarına boğuldu.
Takım arkadaşları ile birlikte inanılmaz bir sevinç yaşayan Ebrar Karakurt'un o anları sosyal medyada gündem oldu.
Ebrar Karakurt yurtdışı kariyerindeki ilk kupasını kazandı.