A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldızlarından Ebrar Karakurt, yeni tarzı ile gündem oldu.

Milli yıldız, seni saç stili ile sosyal medyadaki hayranlarını şaşırttı.

SAÇLARINI KAZITTI

Alışılmışın dışında tercihleriyle tanınan Karakurt, bu defa saçlarını tamamen kazıtarak imajında radikal bir değişikliğe gitti. Instagram üzerinden “Ben bir şey yaptım” notuyla paylaşım yapan Ebrar, üç numara saç kesimini paylaşarak hayranlarından yoğun beğeni ve yorum aldı.

Daha önce saç rengi ve giyim tarzıyla gündeme gelen Ebrar Karakurt, yeni imajıyla da ses getirdi. Ebrar Karakurt’un yeni imajı büyük yankı uyandırırken olumsuz yorumlardan ziyade olumlu yorumlarla X ve Instagram’da kısa sürede gündeme oturdu.