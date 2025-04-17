Rus ekibi Lokomotif Kaliningrad’da forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya Ligi'ndeki sayı rekorunu tazeledi.

Geçtiğimiz sezon Rusya’da bir sezonda en çok sayı kaydeden oyuncu rekorunu 798 sayıyla kıran Ebrar, Dinamo Ak Bars ile oynanan karşılaşmada bir ilke daha imza attı.

Ebrar Karakurt, çıktığı son maçta kaydettiği sayılarla 800 sayı barajını geçti ve kendi rekorunu kırdı. Milli voleybolcunun rekorunu genişletmek için önünde bir maçı daha bulunuyor.

Lokomotif Kaliningrad ile Dinamo Ak Bars'ın karşı karşıya geldiği final serisi 2-2’ye geldi. Şampiyonun belirleneceği 5. ve son maç 19 Nisan Cumartesi günü TSİ 19.30’da oynanacak.