Ebru Gündeş, sahne tarzıyla gündemde olmaya devam ediyor. Son dönemde İstanbul konserlerinde tercih ettiği takım elbiseler, şapka ve eldivenlerle dikkat çeken Gündeş, bu kez nostaljik bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, 1993 yılında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak yıllardır takım elbise tercih ettiğini gösterdi.

1993’TEN NOSTALJİK KARE

Ebru Gündeş, 1993 yılına ait fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Gençlik yıllarına ait karesini yayınlayan şarkıcı, paylaşımına “93’ten bugüne takım elbise giydiğimiz doğrudur… 😍📸” notunu düştü.

SAHNE TARZIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Gündeş, son dönemde verdiği İstanbul konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle de adından söz ettiriyor. Takım elbiseleri, eldivenleri ve şapkalarıyla sahneye çıkan ünlü şarkıcının tarzı hayranlarından yoğun ilgi görüyor.

YENİ AKIM SANDILAR, OYSA YILLARDIR GİYİYOR

Şarkıcının sahne stilini beğenenlerin yanı sıra farklı bulanlar da oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Gündeş’in tarzını yeni bir akım olarak yorumlarken, nostaljik fotoğrafıyla birlikte bu tarzın aslında yıllardır hayatında olduğu ortaya çıktı.

Gündeş’in paylaşımı, geçmişten bugüne değişmeyen stilini de gözler önüne serdi.