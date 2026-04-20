Ebru Gündeş dün akşam verdiği konserde estetik itirafıyla gündem oldu. Sanatçı yarı yüz gerdirme ameliyatı olduğunu duyururken Yılmaz Erdoğan'dan ise rol istedi. Sanatçı Kıvanç Tatlıtuğ ile karşılıklı oynamak istiyor.

''10 YAŞ GENÇLEŞTİM''

Konserde sahne arasında konuşan Gündeş, yaptırdığı estetik müdahaleye değinerek esprili bir itirafta bulundu. Ünlü şarkıcı, “Beni beğendiniz mi bugün, çok mu güzelim? Yüzümde bir farklılık sezdiniz mi? Yarı yüz gerdirme yaptırdım da sizler için. Kendim için değil. 10 yaş gençleştim” dedi.





''KIVANÇ TATLITUĞ İLE BANA ROL YAZ''

İzleyiciler arasında yer alan Yılmaz Erdoğan ise “20 yaş gençleştin” diye seslendi. Bunun üzerine Gündeş, Erdoğan’a hitaben “O zaman ‘Organize İşler’de Kıvanç Tatlıtuğ ile bana bir rol yaz. Karşılıklı sahnemiz olsun. Yazacaksın değil mi?” diyerek espri yaptı.

''BASKI YAPIN, İNCİ TANELERİNE BENİ ALMADI''

Sözlerine devam eden Gündeş, “Ustaların karşısında şarkı söylemek zor. Söyledim söyledim… ‘İnci Taneleri’ne beni almadı. Ama güzelleştiğimi gördü, kesin beni bir projeye alacak. ‘Organize İşler’e alacak beni. Baskı yapın, alsın beni” ifadelerini kullandı.