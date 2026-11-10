Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelirken bu kez sosyal medya paylaşımındaki lüks aksesuarıyla konuşuldu. Ünlü şarkıcının kolundaki saatin yaklaşık 7 milyon 500 bin TL değerinde olduğu öne sürüldü.

KOLUNDAKİ SAATİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Ebru Gündeş'in tercih ettiği saatin, Patek Philippe Nautilus 5711/1A model olduğu ve yaklaşık 7 milyon 500 bin TL değer taşıdığı belirtildi. Ünlü şarkıcının kombinindeki Hermes Ferronnerie Remix Long Sleeve Twillaine Sweater model kazağın fiyatının ise yaklaşık 100 bin TL olduğu ifade edildi.

SOSYAL MEDYADA YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Gündeş'in kolundaki saatin fiyatı sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar bir saate bu kadar para verilmesini eleştirirken bazıları da saatin görünümünü beğenmedi.

Paylaşıma yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

“Çok zengin olsam bile bir saate o parayı vermem.”

“Bizim mahalledeki saatçinin 500 liraya sattığı saatler daha karizmatik görünüyor.”

EBRU GÜNDEŞ'TEN SAATİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan Ebru Gündeş, kolundaki saatin orijinal olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Saatin orijinal mi yoksa replika mı olduğu, ikinci el olup olmadığı da bilinmiyor.

SEDA SAYAN REPLİKA KULLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Seda Sayan da katıldığı bir programda taktığı lüks saatle gündeme gelmişti. Altın kasa üzerine safir ve yakut taşlarla bezeli olduğu belirtilen saatin yaklaşık 160 bin dolar, yani 7 milyon TL değerinde olduğu iddia edilmişti. Program sırasında aksesuarıyla öne çıkan Sayan'ın saati sosyal medyada da geniş yankı uyandırmış, lüks tercihi hayranları arasında hem beğeni hem de şaşkınlık yaratmıştı.

Sayan, daha sonra kendi programında lüks çanta fiyatları hakkında konuşurken zaman zaman replika ürün kullandığını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, “Çakma çanta kullanıyorum. Orijinali 5 bin euro ise vermem. Deli miyim ben? Parayı kolay kazanmıyorum” ifadelerini kullanmıştı.