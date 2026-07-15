Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası değişimiyle de gündeme gelen Ebru Gündeş, bu kez yeni müzik çalışmasıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, kısa süre içinde dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlandığı yeni şarkısı için heyecanını takipçileriyle paylaştı.

ESTETİK OPERASYONLARLA BAMBAŞKA BİRİ OLMUŞTU

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlar sonrası değişimiyle gündeme gelen Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Arabada çekilen pozlarını yayınlayan ünlü şarkıcının, yeni şarkısını dinlediği öğrenildi. Kısa süre içerisinde yeni çalışmasını müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan Gündeş, paylaşımına dikkat çeken bir not düştü.

''BENİ BU KADAR MUTLU EDEN ŞEY...''

Ebru Gündeş, paylaşımında “Beni bu kadar mutlu eden şey... Yeni bir şarkı olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçının paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranları da “Merakla bekliyoruz” yorumlarıyla yeni şarkı için heyecanlarını dile getirdi.