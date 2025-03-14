Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda iş insanı Murat Özdemir ile Dubai’de sade bir törenle evlenmişti. Ancak çiftin evliliği sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak, Gündeş’in yaptığı manidar paylaşım, boşanma söylentilerini yeniden alevlendirdi.

‘Mutluyuz’ Pozu da Dedikoduları Bitiremedi

Sahne performansları kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren 49 yaşındaki sanatçı, kendisinden 12 yaş küçük Murat Özdemir ile 9 ay önce dünyaevine girmişti. Dubai’de gözlerden uzak evlenen çift, Acun Ilıcalı’nın düğününe el ele katılarak birlikteliklerini kamuoyuna göstermişti. Boşanma haberlerine rağmen paylaştıkları “mutluyuz” karesi, ayrılık söylentilerini o dönemde bir süreliğine durdursa da, iddialar yeniden gündeme geldi.

Ayrılık Kararı Kesinleşti mi?

Son günlerde kulislerde dolaşan dedikodulara göre, Ebru Gündeş ve Murat Özdemir ayrılık kararı aldı. Bu haberler henüz netlik kazanmamışken, ünlü şarkıcının yaptığı gizemli paylaşım, iddiaları daha da güçlendirdi.

Manidar Mesaj: Aldatma İddiaları mı Var?

Ebru Gündeş, kişisel hesabından ünlü filozof Montaigne’in bir sözünü paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. "Herkesin gözü dışarıdadır, ben gözümü içime çevirir, içimde gezdiririm. Herkes önüne bakar, ben içime bakarım: Benim işim gücüm kendimledir." sözlerini alıntılayan sanatçının bu mesajı, takipçileri tarafından “aldatıldı mı?” sorusunu gündeme getirdi.