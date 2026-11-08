Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, son dönemde dış görünümündeki değişimle magazin gündeminde yer alıyor. Daha önce yüzündeki farklılık ve geçirdiğini açıkladığı yarım yüz germe operasyonuyla konuşulan ünlü şarkıcı, yeni fotoğraflarıyla yeniden gündeme geldi. Gündeş'in son karesinde bu kez daha ince görünmesi dikkat çekti.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİMLE KONUŞULMUŞTU

“Demir Attım Yalnızlığa” ve “Araftayım” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ebru Gündeş, daha önce sahnede estetik operasyon geçirdiğini açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, seyircilerine “Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?” sözleriyle seslenmişti.

Gündeş'in operasyon için milyonlarca lira harcadığı da iddia edilmiş, eski ve yeni fotoğrafları arasındaki değişim magazin gündeminde tartışılmıştı.

BU KEZ ZAYIF GÖRÜNÜMÜ ÖNE ÇIKTI

Gösterişli sahne kostümleriyle görmeye alışık olduğumuz Ebru Gündeş, bu kez sade bir kombinle kamera karşısına geçti. Koyu yeşil tonlarındaki üstü ve siyah pantolonuyla poz veren şarkıcı, saçlarını açık bıraktı.

Gündeş'in yeni fotoğrafında önceki karelerine kıyasla daha ince görünmesi takipçilerinin de gözünden kaçmadı. Ünlü şarkıcının son paylaşımında yüzündeki değişimden çok zayıf görünümü konuşuldu.