EBRU GÜNDEŞ'İN ŞAPKA TERCİHİ
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, son dönemde hem sahne tarzı hem de yaptığı değişikliklerle adından söz ettiriyor.
GÜNDEŞ'İN EN BÜYÜK TUTKUSU ŞAPKA
Giyim stilinde farklı bir çizgi yakalayan Gündeş'in yeni tutkusu ise dikkatlerden kaçmadı.
Kariyeri boyunca güçlü sesi ve sahne performansıyla adından söz ettiren Ebru Gündeş, son dönemde tarzındaki değişimle de magazin gündeminde yer alıyor.
Sahne kostümlerinde zaman zaman takım elbise tarzını tercih eden ünlü sanatçı, şapka detaylarıyla da yeni bir stil oluşturdu.
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GÜNLÜK HAYATINDA DA ŞAPKADAN VAZGEÇMİYOR
Giyim tercihlerini yenileyen sanatçının özellikle şapka kullanımı dikkat çekiyor. Günlük hayatında şapkayı sıkça tercih eden Gündeş, son konserlerinde de bu aksesuarı kombinlerinin önemli bir parçası haline getirdi.
Hayranlarının da dikkatinden kaçmayan bu değişim, Gündeş'in sahne görünümünün yeni imzası olarak yorumlandı. Ünlü sanatçının şapka tutkusu, son dönem tarzının öne çıkan detaylarından biri oldu.
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