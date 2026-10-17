Sanatçı Ebru Gündeş, "Beraber Söylüyoruz" konser serisi kapsamında 16 Ekim 2026 tarihinde İstanbul Volkswagen Arena'da sahne aldı. Gündeş, bu konserde uzun süredir repertuvarına almadığı "Dön Ne Olur" adlı şarkısını seslendirdi.

Ebru Gündeş, 1 Aralık 1999 tarihinde "Dön Ne Olur" albümünün stüdyodaki tanıtımı sırasında kameralar önünde beyin kanaması geçirmişti.

Yaşanan bu sağlık sorununun ardından sanatçı, ilgili şarkıyı sahne performanslarında seslendirmeye ara vermişti. İstanbul konseriyle birlikte Gündeş, 27 yıl aradan sonra bu eseri ilk kez canlı olarak yorumladı.

Konser açılışını "Dön Ne Olur" parçasıyla yapan sanatçının sahne performansı, izleyiciler tarafından kaydedilerek sosyal medya platformlarında paylaşıldı ve kısa sürede gündem maddeleri arasında yer aldı.