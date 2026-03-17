Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kızı Alara Gündeş ile ilgili yaşanan gelişmeyle gündeme geldi. Füze saldırıları sonrası kapanan hava sahası nedeniyle Dubai’de mahsur kalan Alara Gündeş için bütün her şeyi seferber etti.

DUBAİ'DE MAHSUR KALDI

Uzun süredir Dubai’de yaşayan Ebru Gündeş, iş nedeniyle İstanbul’a geldikten sonra kızı Alara Gündeş bölgede mahsur kaldı. Füze saldırıları sonrası hava sahasının kapanmasıyla birlikte çok sayıda ünlü isim gibi Alara Gündeş de Dubai’den ayrılamadı.

ÖZEL UÇAKLA KIZINI KURTARDI

Kızının güvenliği için vakit kaybetmeden harekete geçen Ebru Gündeş, dikkat çeken bir plan devreye soktu. İlk olarak Alara Gündeş karayoluyla Umman’a geçirildi.

Ardından organize edilen özel uçakla Alara Gündeş İstanbul’a getirildi. Böylece günler süren belirsizlik sona ererken, anne-kız İstanbul’da yeniden bir araya geldi.