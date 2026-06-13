Şarkıcı Ebru Gündeş, 51 yaşında olmasına rağmen fit görünümü ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla dikkat çekiyor.

Yakın zamanda sahnedeyken yarım yüz gerdirme ameliyatı geçirdiğini dinleyicileriyle paylaşan sanatçı, bu operasyonun ardından sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor.

"POZ VERMEK BİZİM İŞİMİZ"

Son olarak Instagram hesabı üzerinden "Poz vermek bizim işimiz" notuyla yeni fotoğraflarını yayınlayan Gündeş'in bu paylaşımı, takipçilerinden yoğun ilgi gördü ve çok sayıda yorum aldı.

Takipçiler, "Bu halin 10 numara oldu", "Bu ne güzellik", "Ama nasıl güzel" şeklinde yorum yaptı.