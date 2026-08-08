Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. Sanatçının herhangi bir ayrıntı vermeden yayınladığı mesaj, takipçileri arasında merak uyandırdı.

“ÇOK GÜZEL ŞEYLER OLACAK”

Sosyal medyada sık sık yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ebru Gündeş, bu kez fuşya renkli gömleğiyle masa başında verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı. Gündeş, fotoğrafına “Hissediyorum çok güzel şeyler olacak” notunu ekledi. Ünlü sanatçının bu sözleri, paylaşımın arkasında yeni bir gelişme olup olmadığı sorusunu beraberinde getirdi.

TAKİPÇİLERİ MERAK ETTİ

Gündeş'in paylaşımında herhangi bir proje, iş birliği ya da sürpriz hakkında detay vermemesi dikkat çekti. Bu nedenle takipçileri, sanatçının sözlerini yeni bir proje veya yakında duyurulacak bir gelişmenin işareti olarak yorumladı.

Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.