Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, dün hayata gözlerini yumdu.

Bugün on binlerin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanan Durbay'ın kanser tedavisi gördüğü dönemde, hakkında çeşitli iddialarda bulunan Ebru Küçükaydın'ın kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Durbay'ın durumunun kötüleştiği günlerde yaşanan olayda Küçükaydın'ın hastaneye kaldırıldığı ve stent takıldığı öğrenildi.

Sözcü.com.tr'ye konuşan Küçükaydın, "Vefatı çok üzdü beni. Çok sağlıklı değilim, konuşamıyorum" dedi.



Hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl Antalya merkezli yerel bir internet sitesinde yayımlanan yazılarda Durbay ile Özel arasında 'yasak aşk' iftiraları ortaya atılmıştı.

Yazılarda Durbay hakkında ağır suçlamaların yanı sıra kamuoyunda tepki çeken bazı ifadeler de yer almıştı.

Durbay, tedavi gördüğü bir süreçte ortaya atılan bu iftiralara karşı hukuki mücadele vereceğini açıklamıştı.

Gazeteci Ebru Küçükaydın ve haber sitesinin Yazı İşleri Müdürü Zehra Cücü hakkında açılan dava sonuçlanmıştı.

Manisa 7. Asliye Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda, sanık Ebru Küçükaydın'ın kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği sabit görülerek 1 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası vermişti.

Mahkeme, yine aynı sitenin Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Zehra Cücü'nün de aynı suçtan 1 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası ile cezalandırılması kararını vermişti.