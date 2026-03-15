Oyuncu Ebru Şahin, katıldığı bir programda eşi Cedi Osman hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Şahin’in anlattıkları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

''KAPI PENCEREYİ KİTLİYOR''

İbrahim Selim’in programına konuk olan Şahin, Cedi Osman’ın bazı konularda oldukça hassas olduğunu dile getirdi.

Şahin, eşinin özellikle gece saatlerinde kapı ve pencereleri sürekli kontrol ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biraz fazla ürkek. Her akşam yatarken bütün kapı ve pencereleri tek tek kilitliyor. Bazen kendinden bile ürküyor. Neredeyse çekmeceleri bile kilitleyecek.”

“AŞKIM KORKMA DİYORUM''

Ebru Şahin, eşini bu durumlarda sakinleştirmeye çalıştığını da söyledi.

“Ben de ona ‘Aşkım ben buradayım, korkma’ diyerek teselli ediyorum.”

Ünlü oyuncunun sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.





Ünlü isimlerin takıntıları şaşırtıyor, işte Murat Boz'dan Sezen Aksu'ya kadar birçok ünlünün farklı takıntıları...

Murat Boz: Yeşil elma takıntısı — gördüğü her yeşil elmayı yemek istiyor.





Hazal Kaya, "Hayatım boyunca Galata, Beyoğlu, Balat ekseninde yaşadım. Çok sevdim. Ama araba kullanmayı Zekeriyaköy'de öğrendim. Hala TIR'lardan ve kamyonlardan korkuyorum" dedi.

Cem Yılmaz: Sahneye çıkmadan önce mutlaka kısa bir şekerleme yapma alışkanlığı var.

Seren Serengil: Köpeklerine porselen tabaklarda hizmet edilmediğinde yemiyorlar — özel bir rutin!

Hülya Avşar: Çok dakik olma takıntısı var; saatlerini genellikle 5 dakika ileri alıyor ve kısa tırnaklardan hoşlanıyor.

Bülent Ersoy: Tek rakamdan kaçınma takıntısı — oda numarası veya plaka gibi detaylarda hep çift rakam tercih ediyor.

Sezen Aksu: Gittiği her yere yün ve örgü şişlerini götürüyor; boş zamanını örgüyle değerlendiriyor.