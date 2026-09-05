Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Ebru Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Oyuncu, bu kez arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdiği İzlanda tatilinden renkli kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

“YERLE GÖK ARASINDA BİR YERDE”

Doğayla iç içe anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Şahin, birbirinden farklı fotoğraflarına “Yerle gök arasında bir yerde” notunu düştü. Tatil sırasında yüzüne maske yaptığı anları da paylaşan oyuncu, doğal ve samimi halleriyle dikkat çekti.

Şahin’in İzlanda’nın etkileyici manzaraları eşliğinde verdiği pozlar kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Oyuncunun paylaşımının yorum bölümünde “Dünya güzeli”, “Çok güzel”, “Harika bir insansın”, “Sen bir harikasın”, “Seni yeni projelerde görmek istiyoruz” ve “Güzelim benim” gibi çok sayıda yorum yer aldı.