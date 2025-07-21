Eski manken yeni plates hocası Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan boşanmaya karar verdi. Kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini söyledi.

"Rahatsız edici mesajlar atıyor. Hem kendim hem de yakınlarım için endişeleniyorum" dedi. Koruma kararı, savcılık şikayetleri ve boşanma davası dahil gerekli yasal işlemleri sürdürdüğünü söyledi.

Bu süreç devam ederken ünlü manken önceki gün anne ve ablasıyla bir araya geldi. Çektiği kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi görene fotoğraflara çok sayıda yorum yapıldı.

Şallı'nın annesini görenler "Ebru'nun güzelliği anneden", "Anneniz de çocukları da çok güzel", "Abla-kardeş gibisiniz" şeklinde yorumlarda bulundu.