Model ve pilates eğitmeni Ebru Şallı'nın, boşanma sürecinde olduğu eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü ve mahkeme kararıyla uzaklaştırma aldığı ortaya çıkmıştı. Bu olayların ardından Şallı'nın Fatih Altaylı'nın YouTube kanalındaki programa katılmasıyla gündem olmuştu.

Dün ise gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki konuşması gerekçe gösterilerek, "Cumhurbaşkanı'na tehdit" iddiasıyla gözaltına alındı, bugün de tutuklandı.

Gözaltının ardından Uğur Akkuş, Altaylı'nın gözaltına alındığı bilgisini, "Ne oldu, seni tutuklatacağım dedim! İçerde ziyafet edeceğim dedim! Ters kelepçe yapacağım dedim!" ifadeleriyle paylaştı.

Akkuş, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarda ayrıca gözaltı haberinin ekran görüntüsünü paylaşarak şu ifadeyi de yazdı:

“Bende yalan olmaz. Ben ne dersem yaparım. Yavaş yavaş öğreneceksiniz, size öğreteceğim!”

'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK' SUÇUNDAN HAPİS CEZASI ALMIŞTI

İş insanı Uğur Akkuş ve yeğeni Emre Akkuş, 2024 yılında bir alışverişte karşılıksız çek verdikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis ve 83 bin 320'şer lira da para cezasına çarptırılmıştı.