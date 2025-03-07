2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile dünya evine giren Ebru Şancı, üç evlat sahibi oldu.

Çocuklarını kucağına aldıktan sonra mankenliği bırakan Şancı, kariyerine bambaşka bir yön vererek gelinlik sektörüne adım attı.

Dubai, Kuveyt, Lübnan, İngiltere, Amsterdam'da mağazaları olan ve tasarladığı gelinliklerle Arap dünyasının en çok konuşulan tasarımcıları arasında yer alan Ebru Şancı, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Bir süredir Lonra'da olan Şancı geçen günlerde bir paket üzümün 3 bin 450 TL, kavunun da 6 bin 700 TL'ye satıldığını takipçileriyle paylaşarak gündeme gelmişti. Ebru Şancı şimdi de 28 çileğin fiyatını yazdı.

28 ÇİLEK 8 BİN 250 TL

28 adet çileğin 180 sterlin yani 8 bin 250 TL'ye satıldığını gösteren Şancı bir kez daha şaşırttı.