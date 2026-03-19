İstanbul 5. Nolu İdare Mahkemesi, Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım 2023’te Atatürk rozeti takmayan teğmeni uyarıp tartıştığı için Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen Teğmen Ö.S. hakkındaki kararı oy birliğiyle iptal etmişti. Böylece genç subaya orduya geri dönme yolu açılmıştı.

Bu haber, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” andı yüzünden aynı şekilde ordudan ihraç edilen 5 teğmeni akıllara getirdi. Sosyal medyada, özellikle Ebru Eroğlu’nun fotoğrafları paylaşılarak, “Ebru Teğmen de dönecek mi?” yorumları yapıldı. İhraç edilen 5 teğmenden sadece Deniz Demirtaş mahkeme kararıyla geri döndü, diğer teğmenler geri dönemedi.Sınıf arkadaşları İzzet Akarsu, Serhat Gündar, Batuhan Gazi Kılıç’la ordudan ihraç edilen Ebru Teğmen Kara Harp Okulu’na 1’inci olarak girdi ve 1’inci bitirdi.

YAPTIRMAZDIM

Bu arada emekli general olan SÖZCÜ Gazetesi yazarı Naim Babüroğlu, dün SÖZCÜ TV’de, “Ben görevde olsam, teğmenlerin ihraç edilmemesi için Cumhurbaşkanı’nı ikna ederdim” dedi.

Her alanda 1.

Ebru Teğmen Kara Harp Okulu’na 1’inci olarak girdi ve 1’inci bitirdi, atış ve spor başarı rozetleri sahibi oldu, komando Temel kursuna erkeklerle girdi ve aralarından 58’inci oldu, İngilizce ve Rusça öğrendi, diplomasını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı.