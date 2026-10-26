Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen teğmen Ebru Eroğlu’nun ailesi, bu kez babası Cemil Eroğlu’nun işten çıkarılmasıyla gündeme geldi. Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve ardından TSK ile ilişiği kesilen Ebru Eroğlu’nun babasının, 35 yıllık çalışma hayatının ardından işini kaybettiği bildirildi.

Cemil Eroğlu’nun, görev yaptığı Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’ndan küçülme gerekçesiyle çıkarıldığı öğrenildi. İşten çıkarma kararının, Ebru Eroğlu’nun gazeteci Barış Terkoğlu’nun sorularını yanıtladığı programın ardından gündeme gelmesi de dikkat çekti.

GAZİ BABANIN 35 YILLIK GÖREVİNE SON VERİLDİ

Haber Hürriyeti'nin aktardığına göre Cemil Eroğlu’nun, 35 yıldır çalıştığı Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’ndaki görevine küçülme gerekçesiyle son verildiği belirtildi. Kararın ardından Eroğlu’nun işten çıkarılması kamuoyunda gündem oldu.

İşten çıkarma kararının zamanlaması da tartışmalara konu oldu. Ebru Eroğlu, söz konusu gelişmeden önce Onlar TV’nin YouTube kanalında gazeteci Barış Terkoğlu’nun sorularını yanıtlamıştı.

EBRU EROĞLU: PİŞMAN DEĞİLİM

Programda yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ebru Eroğlu, yaptıklarından dolayı pişman olmadığını söyledi. Ailesinin kendilerine verdiği desteği de anlatan Eroğlu, “Ailelerimiz hep bizim yanımızda oldu. Bizimle gurur duydu” ifadelerini kullandı.

Programın ardından babası Cemil Eroğlu’nun işten çıkarıldığının öğrenilmesi, kararın zamanlamasına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. İşten çıkarma kararının gerekçesi olarak ise kurumun küçülme politikası gösterildi.

GAZİ BABAYA FARKLI KURUMLARDAN İŞ TEKLİFLERİ

Cemil Eroğlu’nun işine son verilmesinin ardından çok sayıda kurum ve kuruluşun kendisine destek olduğu ve farklı yerlerden iş teklifleri iletildiği belirtildi.

Eroğlu’nun gelen teklifleri değerlendirip değerlendirmeyeceği ve çalışma hayatına nerede devam edeceği henüz netlik kazanmadı.

EBRU EROĞLU GÜRİŞ HOLDİNG’DE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

TSK ile ilişiği kesilen Ebru Eroğlu’nun da sivil hayattaki çalışma yaşamına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Eroğlu’nun, iş insanı Tevfik Yamantürk’e ait Güriş Holding bünyesinde çalışmaya başladığı bildirildi.

Hukuki süreçlerin tamamlanmasını beklediği belirtilen Ebru Eroğlu’nun yeni görevine ilişkin gelişmeler de gündeme geldi.

İHRAÇ EDİLEN DİĞER TEĞMENLER BELEDİYEDE GÖREVE BAŞLAMIŞTI

TSK’den ihraç edilen teğmenlerden Batuhan Gazi Kılıç, İzzet Talip Akarsu ve Serhat Gündar da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından belediye kadrosuna dahil edilmişti.