Dünya starlarının boy gösterdiği Cannes Film Festivali etkinliği devam ediyor. Tüm dünyanın gözlerini diktiği festivale Türk Sanatçı Ebru Yaşar damga vuracak.
13 Mayıs’ta başlayan 78. Cannes Film Festivali, tüm hızıyla sürerken Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar da tüm şıklığıyla bu akşam Cannes’da kırmızı halıda yürdü
KIRMIZI HALIDA BOY GÖSTERDİ
Sanatçı Ebru Yaşar, Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen 78. Cannes Film Festivali’ne katılarak kırmızı halıda yürüdü. Yaşar, Kelly Reichardt'ın The Mastermind filminin galasına katıldı. Ünlü sanatçı kırmızı halıda poz verdi.