5 yıldır aşk yaşayan Serdar Orçin ve Ece Dizdar 20 Haziran'da dünyaevine girdi.

Dizdar ile Orçin'in İstanbul'da gerçekleşen romantik düğününe birçok ünlü isim katıldı. Ünlü çiftin ilk dansı ise uzun süre sosyal medyada gündem oldu.

'Siyah Beyaz Aşk', 'Düğüm', 'Güneşi Beklerken' ve 'Mavi Mağara' gibi yapımlarla tanınan 43 yaşındaki Ece Dizdar, düğünde giydiği çiçek desenli gelinliği meslektaşı da olan manevi annesi Hatice Aslan'ın hediye ettiğini söyledi.

"HATRI ÖMRÜMDEN UZUN"

Dizdar, 17 yaşındayken 17 Ağustos 1999 depreminde ailesini kaybetmesinin ardından yolunun kesiştiği ve kendisi için "Manevi kızım" diyen Hatice Aslan için "Hayatımın eşlikçisi Hatice Aslan'ın bana hediyesi bu gelinlik... Hatrı ömrümden uzun. Tıpkı Hatice gibi..." ifadelerini kullandı.

"O GÜNDEN SONRA HİÇ AYRILMADIK" DEMİŞTİ

Ece Dizdar depremin ardından Hatice Aslan ile tanıştığı günü "Oyuncu olmak istiyorum." deyince, ona gönderdiler. 'Küçük Adam Ne Oldu Sana'da oynuyordu. Bir demet papatya aldım, gittim. "Merhaba." dedim, o günden sonra da hiç ayrılmadık" sözleriyle anlatmıştı.