Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Çeşme'de bir konut projesinden satın aldığı evini teslim alamadığını belirten Erken, yaşadıklarını anlatarak savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

"BENİ NASIL BU İNSANLARLA MUHATAP ETTİN?"

Ece Erken, yaşadıklarıyla ilgili yaptığı açıklamada Sergen Yalçın'a da seslendi. Yalçın'a güvendiği için pişman olduğunu dile getiren Erken, "Ah Sergen Yalçın çok pişmanım. Böyle insanlarla beni nasıl muhatap ettin?" ifadelerini kullandı.

ÇEŞME'DEKİ EVİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Erken, Emrullah Yolçi isimli kişi tarafından tehdit, şantaj ve hakarete maruz kaldığını iddia ederek hukuki süreci başlattığını söyledi. Ünlü sunucu, yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşarak kendisi ve çocuğunun hakkını korumak istediğini belirtti:

“Başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu Emrullah Yolçi’dir. Beni tehdit etti ve ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Ondan hoşlandığımı ve bana yüz vermediğini söyleyerek namusumla ilgili laflar etti. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Yıllar evvel Sergen Yalçın’ın vasıtasıyla bir ev aldım. O eve 3 yıldır kavuşamadım. Elim Emiroğlu ve Emrullah Yolçi ortaktı. Emrullah Yolçi, o sırada hapisteydi. Hapisten çıktıktan sonra o da verdiği sözleri tutmadı. Çocuğumun rızkını yiyemezsin.”

"BEN HER ZAMAN AYAKTA DURDUM''

Açıklamasında geçmişte yaşadığı zorluklara da değinen Ece Erken, "Ben eşim öldüğünde de aslan gibi ayaktaydım, dolandırıldığımda da aslan gibi ayaktayım" sözleriyle yaşadığı sürece karşı duracağını ifade etti.

Erken, kendisine gönderildiğini belirttiği mesajları da çevresiyle paylaştığını söyleyerek, konuyla ilgili adli sürecin devam edeceğini belirtti.