Sunucu Ece Erken, dolandırıldığını belirttiği yazlık yatırımıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Geçmişte her yaz okulların kapanmasıyla birlikte Çeşme’deki evine gittiğini ifade eden Erken, yaşadığı mağduriyet nedeniyle artık bu imkâna sahip olmadığını söyledi. Yaşanan sürece ilişkin konuşan Erken, yatırım kararını alırken teknik direktör Sergen Yalçın’ın tavsiyesine güvendiğini dile getirdi. Erken, “Eskiden bir yazlığım vardı. Dolandırılmamışken okullar kapanınca Çeşme’ye giderdim. Sergen Yalçın’ın ‘Bunlar güvenilir, buradan yazlık al’ sözlerine inanarak yatırım yaptım. Sonuç ortada” ifadelerini kullandı. Yaşadığı olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirten Erken, verdiği karar nedeniyle zaman zaman kendisine kızdığını da dile getirdi.

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