Magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşk iddiasının ardından Ece Erken sessizliğini bozdu. Ünlü sunucunun, evli ve ikiz çocuk sahibi olduğu öne sürülen bir iş insanıyla ilişki yaşadığı iddiası ortaya atılırken, Erken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları kesin bir dille reddetti.

YASAK AŞK İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Daha önce iki kez evlenen ve bir çocuk annesi olan Ece Erken hakkında ortaya atılan iddia, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Gazeteci Başak Çokan, ünlü sunucunun söz konusu iş insanıyla tatile çıktığını öne sürdü. İddiaların yayılmasının ardından gözler Ece Erken'in yapacağı açıklamaya çevrildi.

ECE ERKEN'DEN SERT AÇIKLAMA

Hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Ece Erken, çıkan haberleri kabul etmedi. Ünlü sunucu, kendisi hakkında konuşan ve haber yapan kişilerle ilgili hukuki süreç başlatacağını ifade etti.

Erken açıklamasında, "Benim adıma konuşan, yalan haber yapan ve iftira atan herkesin muhatabı avukatımdır" ifadelerini kullandı.

"11 YAŞINDA EVLADIM VAR BENİM"

Özel hayatıyla ilgili iddialara tepki gösteren Erken, geçmişte yaşadığı evlilik sürecine de değindi.

Ünlü sunucu, "Hayatımda bir kez, o da sahte belgeyle kandırıldığım için yanlış yaptım. Bunun dışında 11 yaşında bir evladım varken böyle bir yanlışa düşmem söz konusu bile olamaz" dedi.

"POLEMİK DEĞİL, HUKUK"

Kendisinin hiç evlenmemiş bir kişinin "evli" olarak gösterildiğini savunan Ece Erken, bunun gazetecilik olmadığını belirtti.

Erken açıklamasını, "Hakkımda yalan, iftira ve hakaret içeren her sözün hesabı mahkemede sorulacaktır. Benim seviyem polemik değil, hukuktur" sözleriyle tamamladı.