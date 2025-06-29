Bir Instagram kullanıcısı, salı gecesine ait bir görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Saat 03.15 civarında Samsun Havaalanı'nda Sinan Akçıl ile Ece Erken'i el ele görüntülendiği belirtilirken sosyal medya fenomeni Gossip Pasta’nın yaptığı paylaşım magazin gündemini sarstı.

Sinan Akçıl'ın son dönemde yoğun konser temposuna rağmen Ece Erken ile sık sık bir araya geldiği, ayrıca bazı konserlerine Erken'in de eşlik ettiği iddia ediliyordu.

Çiftin bu görüntülerine ilişkin bir açıklama gelmedi.

"ENİŞTEM" DEMİŞTİ

Erken yıllar önce programına konuk olan Sinan Akçıl'a, "Eniştem" diyerek sarılmıştı.

Ece Erken ayrıca; o dönem sık sık Burcu Kıratlı için, "Çok yakın arkadaşım" diyordu.