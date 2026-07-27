Sosyal medya platformu Instagram'da "özel abonelik" özelliği açan isimler arasına ünlü sunucu Ece Erken de dahil oldu.

Erken, bu konuda gelen eleştirilere ve merak edilenlere yayınladığı bir video ile yanıt verdi.

Tatil yaptığı İtalya'nın Capri Adası'ndan paylaşım yapan Erken, özel abonelik sistemini aylar önce aktif ettiğini belirterek, bu uygulamayı kötü niyetli kişilerden ve olumsuz yorumlardan uzak kalmak amacıyla tercih ettiğini ifade etti.

'NAZARA İNANMIYORUM AMA...'

Videoda, kendisini takip eden herkesin iyi niyetli olmadığını, bazılarının sadece merak ya da "stalklamak" (gizli takip) amacıyla profilinde bulunduğunu belirten Erken, olumsuz enerjilere karşı önlem aldığını söyledi.

Ünlü isim, "Victoria's Secret kadınına nazar değmiyor da bana mı değecek? Ben nazara inanmıyorum ama benim yıldızım düşük" diyerek kötü gözle bakılmasını ve kötü temennilerde bulunulmasını istemediği için sadık takipçilerine yönelik bu sistemi kurduğunu ifade etti.

Ayrıca özel aboneleri arasında komşularının ve pek çok kadın takipçisinin de yer aldığını vurguladı.

'BİKİNİ İÇİN KULLANMIYORUM'

Özel abonelik sistemini müstehcen içerik paylaşmak amacıyla kullanmadığını vurgulayan Erken, bikinili fotoğraflarını zaten herkese açık olarak paylaştığını, abonelik özelliğini bu amaçla değerlendirmediğini söyledi.

"Ben zaten bikinili görüntümü ortada paylaşan bir kadınım, denize neyle gireceksiniz?" diyerek duruma tepki gösteren sunucu, aboneliği bu amaçla kullananlardan ayrıştığının altını çizdi.

Erken konuya ilişkin, "Sonradan bikinimi paylaşıp da özel abone açan veya özel abonelik sistemini o şekilde kullanan bir kadın değilim" ifadelerini kullandı.

Şu an muhteşem bir yerde olduğunu belirten Ece Erken, gün içinde gezeceği özel koyları ve özel anlarını sadece "kötü şeyler düşünmeyeceğinden emin olduğu" özel aboneleriyle paylaşacağını duyurdu.