Ece Erken-Sinan Akçıl aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkili havaalanında el ele görüntülenmiş fakat sessizliklerini korumuşlardı. Erken, geçen yıllarda 'Enişem' dediği Sinan Akçıl'a olan aşkını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla ilan etti. Erken'in açıklaması gündem oldu.

'ENİŞTEM' DİYEREK SARILMIŞTI

4 yıl önce Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı ile evliliği sonrası Akçıl'a 'Eniştem' diyerek sarılan Ece Erken, geçen günlerde Akçıl ile sürpriz bir aşka yelken açtı.

AŞKINI İLAN ETTİ

Erken'in bu açıklaması tekrar gündeme geldi ve çok sayıda olumsuz yorum aldı. Erken ise tüm eleştirilere rağmen sosyal medyada hesabından sevgilisi Sinan Akçıl'ı paylaşarak aşkını ilan etti.

Akçıl ile bir karesini paylaşan Ece Erken şunları yazdı:

"Dediniz ki üzer zamana bıraktım. Dediniz ki enişteci:) bana yürümüş, iltifat etmiş, Ece'yi çok sevmek yasaklanmalı demiş canlı yayında tanımadığım bir sanatçıya mesafemi koymuşum... çok gördünüz be:) dediniz ki öleni çabuk unuttun... 3 yıl oldu bunun zamanı nedir var mıdır zamanı... işime, gücüme,evladıma, aşkıma verdim kendimi hor değil hoş görün beni lütfen. Çok mutluyum en azından şimdilik bırakın mutlu olayım"

İŞTE ECE ERKEN'İN SİNAN AKÇIL PAYLAŞIMI

Erken geçen günlerde de oğlu Eymen'le Sinan Akçıl'ın bir karesini paylaşmış fakat Akçıl'ın yüzünü bir emoji ile gizlemişti.