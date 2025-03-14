54 yaşındaki eski oryantal Tanyeli’den gelen haber, sevenlerini derinden sarstı. Ünlü ismin sağlık durumunun kötüleştiği ve hastanede entübe edildiği bildirildi.

UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYOR

Tanyeli, pankreas kanseriyle mücadelesini 2,5 yıldır sürdürüyor. Hastanede tedavi altında olan sanatçı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi veriyordu. Ancak son dönemde paylaşımlarının kesilmesi, hayranlarını endişeye sevk etmişti.

SON MESAJINDA DUA İSTEMİŞTİ

Tanyeli, 27 Şubat’ta sosyal medyada yayınladığı son mesajında, “Hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz, bunu anlıyorum. Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor, mesajlara cevap verecek durumda olamıyorum. Hakkınızı helal edin, ağrılarım çok, tek tek yazacak gücüm yok. Bana en güzel hediye dualarınız” demişti.

GÜNLERDİR SESSİZ HAKİMDİ

Son paylaşımında taburcu olacağını duyuran Tanyeli’den günlerdir haber alınamaması, sevenlerini tedirgin etmişti. 4 aydır hastanede tedavi gören sanatçının durumunun ağırlaştığı ortaya çıktı.

ENTÜBE EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, 2,5 yıldır kanserle mücadele eden Tanyeli’nin sağlık durumu kritik bir noktaya ulaştı ve entübe edildi. Bu haber, sevenlerini yasa boğdu.

OĞLUNDAN DUYGUSAL MESAJ

Tanyeli’nin oğlu Taylan, annesinin durumunun ağırlaşmasının ardından sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı. Annesiyle çekilmiş bir fotoğrafı yayınlayan Taylan, “Sonsuza kadar gülümseyebilir misin? Güçlü kal” notunu ekledi.

GONCA VUSLATERİ: 'SON DAKİKALARIN MI BİLMİYORUM'

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, yakın arkadaşı Tanyeli’nin entübe edilmesi üzerine X hesabından yürek burkan bir mesaj paylaştı:



“Tanyelim… Yoruldun artık. Son saatlerin mi bilmiyorum, son dakikalar mı hiç bilmiyorum. Aramızda sonsuz bir bağ var, onu biliyorum. Hakkım helal olsun.”

ECEN ERKEN'DEN YENİ AÇIKLAMA

TV8’de yayınlanan “Gel Konuşalım” programında sunucu Ece Erken, Tanyeli’nin durumuyla ilgili çarpıcı bir bilgi verdi.

Erken, “Dün şu haberi aldım: Bütün yakınlarını hastaneye çağırmışlar” ifadelerini kullandı.