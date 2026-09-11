Ünlü sunucu Ece Erken, hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Gökhan Çınar’ın sunduğu “Katarsis” programına konuk olan Erken, oğlu Eymen’in eğitimi için Dubai’ye taşınma kararı aldığını açıkladı.

Erken, bu kararın Türkiye’den tamamen kopmak anlamına gelmediğini belirterek annesi nedeniyle bir ayağının burada olmaya devam edeceğini söyledi.

OĞLUNUN EĞİTİMİ İÇİN DUBAİ’YE YERLEŞECEK

Ece Erken, Dubai’ye taşınma kararının temelinde oğlu Eymen’in eğitiminin olduğunu anlattı. Anne olduktan sonra önceliklerinin değiştiğini söyleyen Erken, yeni yaşam düzenini oğlunun geleceğini düşünerek kuracağını ifade etti.

Ünlü sunucu, “Anne olduktan sonra kendiniz için yaşamıyorsunuz” diyerek kararının arkasındaki nedeni açıkladı.

“YENİ UMUTLARIM VAR”

Erken, aldığı kararı şu sözlerle anlattı:

“Yeni umutlarım var. Çok önemli bir karar aldım kendimle alakalı. Bir şeylerden kaçmak için değil. Yeni bir kapı, yeni umutların olduğu...”

Dubai’de çocuklar için daha uygun bir yaşam olduğunu düşündüğünü belirten Erken, Eymen’in oraya her gittiğinde kendisinin de mutlu olduğunu söyledi.

“ÜLKEMİ ÇOK SEVİYORUM AMA GELECEĞİ BAZEN GÖREMİYORUM”

Türkiye’yi çok sevdiğini vurgulayan Ece Erken, son dönemde yaşadığı kaygıların da kararında etkili olduğunu dile getirdi.

Erken, “Ülkemi çok seviyorum. Ama geleceği bazen göremiyorum. Her an her şey olabilecekmiş gibi geliyor. Her an kötü bir haberle uyanacakmışım gibi geliyor. Bu kaygıyı azaltmak adına gitmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

BİR AYAĞI TÜRKİYE’DE OLACAK

Dubai’ye yerleşme kararı alan Erken, Türkiye ile bağını tamamen koparmayacağını da belirtti. Annesinin burada olduğunu söyleyen sunucu, “Bir ayağım burada olacak. Annem var çünkü” dedi.

Ece Erken’in önümüzdeki dönemde oğlu Eymen ile birlikte Dubai’de yeni bir yaşam düzeni kurması bekleniyor.