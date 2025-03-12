Türkiye, 2 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra sağ olarak bulunup hastaneye kaldırılan ancak yaşamını yitiren 36 yaşındaki mimar Ece Güler'i konuşuyor.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sarp ormanlık alanda bulunmuş ve Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen, geçirdiği hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden peyzaj mimarı Gürel'in ölümü, geride birçok bilinmeyen soru işareti bıraktı...

ECE GÜREL'İN EŞİ: EŞİM BENDEN BİR ŞEY GİZLEMEZDİ

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, eşinin ölümüne ilişkin Müge Anlı İle Tatlı Sert programında açıklamalarda bulundu.

Sezer Gürel, şöyle konuştu:

-Sosyal meydanın kötü tarafını gördük. Acımız katlanarak devam ediyor. Eşim dört üniversite mezunu, hala okumayı çok sever. Yarışma programına katılmışlığı var. Astroloji ile ilgileniyordu ama bu başka tarafa çekildi.

-Acımızı yaşayamadık. Eşimi, niye yalnız bıraktın diyorlar. Ben eşimi mutlu etmeyi severdim. Eşim de kurs almak istediğinde alıyordu.

-Eline telefon alan bir şey sallıyor. Eşimin benden bir şey saklama imkanı yok. Daha önce Belgrad Ormanı'na geldiğimizde eşimiz yürüyüş yolundan çıkmamızı istemezdi.

Eşinin telefonun şifresini bilmediğini söyleyen Sezer Gürel, Emniyet'ten Ece Gürel'in son konuştuğu kişilerin arandığı bilgisinin verildiğini belirtti.

"ORMANA KAFA DAĞITMAYA GİTMİŞ"

Eşinin Belgrad Ormanı'nda cadı eğitimine katıldığı iddialarından haberi olmadığını belirten Sezer Güler, "Böyle bir şey olsaydı, eşimi yalnız bırakmazdım, ben de giderdim. Sadece bu konulara meraklıydı. Ormana sadece kafa dağıtmaya gitmiştir" diye konuştu.

INSTAGRAMDAKİ SAYILAR DA SORULDU

Ece Gürel'in ölümünün ardından eşi Sezer Gürel'in Instagram hesabındaki sayılar dikkat çekmişti.

Grabovoi sayıları olarak bilinen bu rakamlar hakkında konuşan Sezer Gürel, “Şanslı numaralar dedi, ama ben pek anlamam. Kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Astronomi dersleri aldığı için kendini şanslı görürdü. Cadılık kursu gibi şeylere şahit olmadım. Bu konulara çok ilgim olmadığı için eşim sosyal medyamda yazarken de pek dikkat etmedim" ifadelerini kullandı.

"Eşinizin sosyal medyasında da var mıydı?" sorusuna ise, "Bilmiyorum, belki de vardı. Çok eski bir olay bu. Belki de kendisi silmiştir" yanıtını verdi.