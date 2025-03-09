Türkiye, günlerdir Belgrad Ormanı'nda kayıplara karışan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'i konuşuyor.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sarp ormanlık alanda bulunmuş ve Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen, geçirdiği hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in ölümü, geride birçok bilinmeyen soru işareti bıraktı.

SON PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Acı olayın ardından Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen ve Bursa'da yaşayan Hale Nur Özen de 'halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alındı.



Vefatıyla tüm Türkiye'nin konuştuğu bir isme dönüşen Gürel'in sosyal medya hesabından yayınladığı 'spiritüalist' gönderiler gündem olurken, Gürel'in, kaybolduğu 2 Mart'tan bir gün önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı.

Astrolojiyle ilgilenen ve Instagram hesabı üzerinden tarot falı bakan ve kurşun döktürme işlemleri gerçekleştiren Gürel, son paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:



"Kendini sevmeyi öğrenen insan kendi çabalarının değerini bilirse çok daha dengeli bir hayat yaşar. Herkesin belirli sınırları vardır ve saygıyı hak eder."





"Karma der ki bir insana davranışının aynısını sende yaşarsın o insan seni ne kadar sevse de onu anlamazsın ya da çabaların görmezsin. O halde herkes kendi yolundan devam etmeli..."

ECE GÜREL'İN METROYA BİNDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Peyzaj mimarı Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Gürel'in Belgrad Ormanı'na gittiği gün Mecidiyeköy'den metroya bindiği anlar yer alıyor.

Turnikelerden geçen Gürel, Hacıosman durağında metrodan indikten sonra otobüsle Belgrad Ormanı'na gidiyor.









