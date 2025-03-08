İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra yaralı bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetmişti.

Ece Gürel’in vefatının ardından çeşitli spiritüel detaylar gündeme gelmeye başladı. İddialara göre, Gürel bir inziva ya da ritüel amacıyla ormana gitmiş olabilir.

Ayrıca, Gürel’in "cadılık zanaati" (Witchcraft) üzerine eğitim aldığı ortaya çıktı. Eğitmen Hale Özen, bu konuyla ilgili açıklama yaparak Gürel’in eğitime geçtiğimiz Eylül ayında başladığını ve sürecin detaylarını paylaştı.

Özen'in eğitimle ilgili açıklamaları;

-Adı sadece cadılık zanaati... Bize eğitime gelir öğrenciler ilk dört dersten sonra derler ki aa biz burada hiç sprital bir şey var diye geldik.

-Siz çok gerçekçi şeylerden bahsediyorsunuz. Bunun cadılıkla alakası yok.

-Bizim eğitimlerimize genelde kadınlar gelir. Eğitim kayıtlarımız da duruyor. Biz hiçbir şeyi gizleyecek saklayacak değiliz.