Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra yaralı olarak bulunan ancak hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'in, geçmişte bir televizyon yarışma programına katıldığı ortaya çıktı.

Genç mimarın trajik kaybı, tüm Türkiye'yi derinden üzdü. Ormanda nasıl kaybolduğu ve dört gün sonra bilinci açık halde bulunması hala gizemini korurken, Ece Gürel’in önceki yıllarda bir televizyon programında yarışmacı olarak yer aldığı belirlendi.

Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan Süper Bulmaca isimli programa katılan Gürel, kendisini tanıttığı bölümde, peyzaj mimarlığı yapmak istemesine rağmen sektörde karşılaştığı zorluklardan bahsetti. Bu nedenle üçüncü üniversitesini okuduğunu belirten Gürel, aynı zamanda astrolojiyle de yakından ilgilendiğini dile getirdi.

Ayrıca, Gürel’in sadece dört ay içinde 12 kilo vererek gösterdiği azim ve kararlılık da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

2 Mart Pazar günü, İstanbul Kağıthane’deki evinden Belgrad Ormanı’nda yürüyüşe çıkmak amacıyla ayrılan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel’den uzun süre haber alınamamıştı. Ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda, Gürel tam dört gün sonra ormanlık ve sarp bir bölgede, dere kenarında hareketsiz yatarken bulundu.

Bilinci açık olarak bulunan Gürel, acilen Acıbadem Maslak Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Gürel’in trajik kaybının ardındaki bilinmezlik ise halen cevap bekliyor.