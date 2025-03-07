Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken kaybolan ve 4 gün sonra sağ olarak bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel, ne yazık ki hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. 36 yaşındaki Gürel, Türkiye'yi sevindiren bir gelişmeyle ekipler tarafından gece yarısı bulundu.

Bilinci açık şekilde bulunan Gürel, hafif yaralıydı ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Maslak’taki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Ancak, sevindirici haber kısa sürede trajik bir hale dönüştü.

Hastaneye kaldırılan Gürel'in kalbinin durduğu bildirildi ve entübe edilerek tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, saat 03.00 sıralarında hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, Ece Gürel’in hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gürel’in kayboluşundaki belirsizlikler ve kurtarma çalışmaları sırasında yaşanan tartışmalar, olaya dair birçok soruyu gündeme getirdi. Tüm bu olaylar, Gürel'in ölümünün ardından kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Ece Gürel Güneşli Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Gürel, Kocasinan Mezarlığı'na defnedildi.