Ani vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan oyuncu Ece İrtem, Kuşadası'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında bazı kişilerin tabutun başında fotoğraf çekmeye çalıştığı anlar tepki toplarken, Deniz Seki de konuyla ilgili açıklama yaptı.

''PES ARTIK'' DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER

Kuşadası'nda toprağa verilen oyuncu Ece İrtem'in tabutunun başındaki fotoğraf yarışı 'pes artık' dedirtti. Deniz Seki ise görüntülere isyan etti.

''ÇOK AYIP''

Deniz Seki'nin açıklaması şu şekilde:

''Ece İrtem’in cenaze töreninden görüntüleri izlerken gerçekten hayretler içinde kaldım. Bir tarafta evladını son yolculuğuna uğurlayan, ayakta durmaya çalışan bir aile…

Diğer tarafta ise o anı telefonlarıyla kaydetmeye çalışan zavallı insanlar.

Bir cenazede ilk refleksimiz kamera açmak olmamalı.

Acının da bir mahremiyeti, vedanın da bir saygınlığı vardır.

Çok ayıp!

Ünlü birini kaybetmiş olmak, o ailenin en zor anını görüntüleme hakkını kimseye vermez.

Bazen en büyük saygı, telefonu cebine koyup sessizce orada bulunmaktır.''