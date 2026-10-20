Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem, 15 Haziran’da evinde hayatını kaybetmişti. Yasak Elma, Yeni Gelin ve Sandık Kokusu gibi yapımlarda da rol alan oyuncunun 35 yaşında yaşamını yitirmesi, sevenlerini ve meslektaşlarını üzmüştü.

Yapımcı Faruk Turgut, katıldığı bir YouTube kanalındaki söyleşide İrtem’in vefatıyla ilgili soruları da yanıtladı.

Turgut, genç yaşta gelen ölüm nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Oyuncunun setteki çalışma disiplinine dikkat çeken Turgut, “Tabii üzüldüm, genç ölüm. Allah ailesine sabır versin, o yaşta zor. Bizimle de bir seneye yakın çalıştı, gayet iyiydi. Seti de çok iyiydi, disiplinliydi, güzel de bir karakter oluşturdu” ifadelerini kullandı.

CENAZEYE KİMSENİN KATILMAMASI SORULDU

Söyleşide, Ece İrtem’in cenaze töreninde Kızılcık Şerbeti ekibinden kimsenin bulunmaması da gündeme geldi. Bu konudaki soruya Turgut, “Vefa nerede var ki?” sözleriyle karşılık verdi.

Oyunculuk sektörünün bu olay üzerinden ayrıca eleştirilmesine karşı çıkan yapımcı, sektör çalışanları arasındaki ilişkilerin diğer alanlardan farklıymış gibi gösterilmemesi gerektiğini savundu.

Turgut, cenazenin İstanbul dışında, Kuşadası’nda düzenlenmesinin katılımı etkilemiş olabileceğini belirterek, “İstanbul’da olsa giderlerdi. Kuşadası’nda olmasından kaynaklı herhalde gidilmedi. Hiçbir şey yapmıyorsan kameralara görünmek için gitmenin bir anlamı yok” dedi.

"GİDECEK KADAR BİR HUKUKUMUN OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM"

Faruk Turgut’a kendisinin de cenazeye neden katılmadığı soruldu. Yapımcı, bu soruyu “Ben de gitmedim, gidecek kadar bir hukukumun olduğunu düşünmedim” sözleriyle yanıtladı.

Turgut, Ece İrtem’in vefatının ardından haziran ayında Posta gazetesine yaptığı açıklamada da yaşananlar karşısında şaşkınlık duyduklarını belirtmişti.

Oyuncunun bilinen bir rahatsızlığı olmadığını ifade eden Turgut, “Biz de şoktayız. Herkes birbirine soruyor bu iş nasıl oldu diye?” demişti.